Ein Fiat Punto fuhr in der Hebelstraße in Schwetzingen auf einen Lkw.

Schwertzingen. (pr/rnz) Eine Autofahrerin prallte am heutigen Donnerstag gegen 9 Uhr auf einen stehenden Lkw. Offenbar hatte der Lkw in der Hebelstraße geparkt, um abzuladen. Im Fiat Punto soll sich nach ersten Informationen auch ein Kind befunden haben. Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus. Möglicherweise hat die tief stehende Sonne die Frau geblendet, weshalb sie den Lkw übersehen hat. Die Hebelstraße war während den Rettungsarbeiten gesperrt.