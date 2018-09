Schwetzingen. (pol/rl) Von einem Exhibitionisten angegangen wurde eine 20-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Carl-Theodor-Straße am Dienstagnachmittag. Gegen 14.15 Uhr drückte sich der etwa 40 Jahre alte Mann immer wieder an den Rücken der Frau und manipulierte gleichzeitig sein Geschlechtsteil. Als sich die 20-Jährige umdrehte, ging der Mann in Richtung Kassenbereich und verschwand.

Der Exhibitionist soll etwa 40 Jahre alt und rund 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte ein gepflegtes Äußeres und trug eine dunkle Jeans. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/1745555 zu melden.