Schwetzingen. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt die Schwetzinger Polizei gegen eine Anwohnerin eines ehemaligen Hotels in der Schlossstraße. Nach Polizeiangaben hatte die Verdächtige nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen offenbar durch eine weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer am 18. Juli, kurz nach 8 Uhr, in dem Holzschuppen ausgelöst. Der befindet sich im Innenhof des leerstehenden Hotels. In ihrer ersten Vernehmung hat die Frau die Tat eingeräumt, so die Polizei. (pol)