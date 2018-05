Schwetzingen. (pol/rl) Ein 48-jähriger Autofahrer war am Freitag kurz vor Mitternacht auf der Südtangente unterwegs. Als er bemerkte, dass eine Streife ihn kontrollieren wollte, gab er Gas und flüchtete stadteinwärts.

Beim Einbiegen in die Markgrafenstraße fuhr er über einen Baum, beim Abbiegen von der Keplerstraße in die Röntgenstraße durchbrach er eine Hecke. In der Röntgenstraße ließ er das Auto stehen und flüchtete zu Fuß weiter nach Hause.

Nachdem die Polizei die Identität des 48-Jährigen feststellte, suchten zwei Beamte ihn in seiner Wohnung auf. Hier hatte er sich in einem Schrank versteckt. Als die Polizisten ihn festnehmen wollten, schlug und trat er laut Polizeibericht auf die Beamten ein. Schließlich überwältigten die beiden Polizisten den Mann und brachten ihn in Handschließen auf das Revier.

Bei dem Einsatz wurden die beiden Polizeibeamten leicht verletzt. Auf der Wache wurden dem 48-Jährigen Blutproben entnommen, in denen mehr als 0,9 Promille festgestellt wurden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung kam der 48-Jährige wieder auf freien Fuß.