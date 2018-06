Schwetzingen. (pol/eka) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.30 Uhr wurde auf der B 535 auf der Höhe Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen ein 45-jähriger Fiatfahrer kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen seit über vier Jahren als gestohlen gemeldet waren.

Weiter bestand kein aktueller Versicherungsschutz, da das Fahrzeug vor über einem Jahr still gelegt wurde. Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen leiteten mehrere Verfahren gegen den 45-Jährigen ein.