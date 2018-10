Schwetzingen. (pol/rl) Um einen Verkehrsunfall zu vertuschen, täuschte ein 23-jähriger Autofahrer aus Schwetzingen am frühen Donnerstagmorgen, 19. Juni, einen Autodiebstahl vor. Der junge Mann erschien gegen 4.30 Uhr auf dem Polizeirevier Schwetzingen, um den Diebstahl seines Autos anzuzeigen. Dabei stand der 23-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss. Auch sein Schlüsselbund mit dem Autoschlüssel sei gestohlen worden.

Gegen 5.40 Uhr entdeckte eine Polizistin auf dem Weg zum Dienst das verlassene Fahrzeug des 23-Jährigen an der Einmündung der B 291 zur Hockenheimer Landstraße. Am Wagen waren starke Beschädigungen zu sehen, die offenbar von einem Unfall stammten. Der Fahrer wollte offenbar von der B 291 in die Hockenheimer Landstraße in Richtung Hockenheim abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über das Auto. Der Wagen fuhr über den Grünstreifen und den Radweg, kollidierte mit dem Randstein und einem Verkehrszeichen und blieb dort liegen.

Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des Schwetzingers nicht gestohlen wurde, sondern er den Wagen selbst zur Unfallzeit fuhr - möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Einige Verletzungen des Mannes deuteten zudem auf seine Unfallbeteiligung hin. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,4 Promille. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde eingezogen. Gegen den Schwetzinger wird nun wegen Vortäuschen einer Straftat und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.