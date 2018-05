Schwetzingen. (pol/noa) Zwei Frauen haben am Mittwochnachmittag mit Hilfe eines Vorwands mehr als tausend Euro Bargeld gestohlen.

Nach Polizeiangaben klingelte das Paar an der Haustür einer 76-Jährigen in der Keplerstraße und baten darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Als die Hausherrin dies erlaubte, wurde sie anschließend von einer der Frauen in ein Gespräch verwickelt. Danach verließen beide die Wohnung. Als die Frauen weg waren, bemerkte die 76-Jährige, dass mehr als tausend Euro Bargeld fehlten.

Eine sofortige Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Erfolg. Die Frauen sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und gepflegt aussehen. Beide haben schwarze, lange und hochgesteckte Haare. Hinweise an die Polizei unter der 06202/2880.