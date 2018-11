Schwetzingen. Eine 75-jährige Frau wurde am Montag gegen 13.30 Uhr das Opfer eines Trickdiebstahl, als sie mit ihrem Hund spazieren ging. In der Mannheimer Landstraße beim Friedhof wurde sie laut Polizei von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen, der sich nach einem Altersheim erkundigte. Währenddessen drückte er der 75-Jährigen eine Goldkette in die Hand. Zwischenzeitlich stieg eine Frau aus und hängte der Geschädigten eine weitere Kette um den Hals. Sie lehnte die Geschenke ab, im weiteren Verlauf nahm die unbekannte Frau die von der 75-Jährigen getragene Kette ab und stieg wieder ins Auto.

Als die ältere Dame den Diebstahl ihrer Kette bemerkte, warf sie das von dem Mann erhaltene Schmuckstück ins Auto und das Duo fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwetzingen davon.

Der Man wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben, er soll dunkle Haare sowie drei goldene Zähne in der oberen Zahnreihe.

Die Frau soll eine kräftige Figur und dunkelblonde Haare haben, etwa 1,6 Meter groß sein.

Bei dem Auto müsste es sich nach Angaben der Bestohlenen um einen grauen Mercedes gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden. (pol)