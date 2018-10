Schwetzingen. (pol/mün) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde bei Schwetzingen eine 600 Kilo schwere Baggerschaufel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Mannheimer Firma das Greiferoberteil und die dazugehörende Greifschale auf einem Pendlerparkplatz neben der Bahnlinie/Grenzhöfer Straße in Richtung Plankstadt deponiert. Die Diebe müssen zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, zugeschlagen haben. Und es muss sich um einen großen Abtransport gehandelt haben, denn das Gesamtgewicht des Diebesguts beläuft sich auf rund 600 Kilogramm. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/28600 entgegen.