Schwetzingen. (pol/mün) Ein 23-jähriger Radfahrer wurden am Donnerstagnachmittag von einem Unbekannten bedroht und verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Täter Bargeld, Handy und das Fahrrad des jungen Mannes. Der aber wehrte sich heftig, worauf der Täter ohne Beute die Flucht in Richtung Bahngleise ergriff. Durch die Abwehrhandlungen wurde der 23-Jährige durch das Messer leicht am Arm verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor 16.30 Uhr im Eiderlachweg kurz vor dem Wingertsbuckel.

Über Notruf verständigte das Opfer die Polizei, worauf sofort eine umfangreiche Fahndung eingeleitet wurde. Aufgrund des unübersichtlichen Geländes wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert. Gegen 17 Uhr ging ein Hinweis eines Lokführers ein, dem eine Person, die in einem Gebüsch kauerte, aufgefallen war. Während der Suche musste die Bahnstrecke zwischen Schwetzingen und Mannheim gesperrt werden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden gegen 18.40 Uhr eingestellt. Die Suche mit Fußstreifen und aus der Luft mit dem Hubschrauber verlief ohne Erfolg. Der 23-Jährige wurde im Krankenhaus ambulant versorgt.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein, einen Dreitagebart haben sowie mit einem weißen Kapuzenpullover, Bluejeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei melden.