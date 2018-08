Schwetzingen. (pol/eka) An drei geparkten Autos trat in der Nacht zum Freitag eine 21-Jährige aus Schwetzingen stammende Frau die Außenspiegel ab. Eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen wollte die alkoholisierte Frau mit zur Dienststelle nehmen, dabei beleidigte sie die Beamten aufs Übelste und täuschte auch vor, erbrechen zu müssen. Nach dem Verlassen des Streifenwagens bespuckte sie einen Beamten und versuchte nach diesem zu treten. Beim anschließenden Transport und Verbringen in die Zelle beleidigte sie fortwährend die Uniformierten in einer ausländischen Sprache und verweigerte sämtliche Unterschriften. Zum Zeitpunkt hatte sie immerhin 1,36 Promille intus. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an.