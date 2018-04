Schwetzingen. Kaum zu bändigen war am Donnerstagabend ein 20-Jähriger, den die Polizei kontrollieren wollte, nachdem er in der Bahnhofanlage eine leere Flasche auf die Fahrbahn geworfen hatte. Als er laut Polizei die Aufforderung, sich auszuweisen, einfach ignorierte und seinen Weg fortsetzen wollte, stellte sich ihm einer der Beamten in den Weg. Daraufhin rannte der unter Alkohol (0,98 Promille) stehende junge Mann mit erhobenen Fäusten auf den Polizisten zu. Um den aggressiven 20-Jährigen zu stoppen, setzte der Beamte Pfefferspray ein, was wiederum eine Tirade von Beleidigungen auslöste. Einem Platzverweis wollte der Mann ebenfalls nicht nachkommen.

Der Vater des 20-Jährigen, den dieser verständigt und um "Hilfe" gebeten hatte, setzte dem Treiben seines Sohnes schließlich ein Ende und nahm ihn mit nach Hause. Der junge Mann sowie auch seine 19-jährige Freundin, die ebenfalls die Polizisten beschimpft hatte, werden wegen Beleidigung angezeigt. (pol)