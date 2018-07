Schwetzingen. (pol/mün) Ein 18-Jähriger bewies am Sonntagabend gegen 18 Uhr mehrfach, warum er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Erst nahm er sich ohne Erlaubnis den BMW eines Bekannten und machte sich dann auf eine Spritztour mit einem Freund von Schwetzingen in Richtung Hockenheim auf der Bundesstraße B 36. Erst fuhr er statt der erlaubten 120 km/h an die 190 Stundenkilometer, wie die Polizei mitteilt. Außerdem soll er durch ein Fahrverhalten andere Autofahrer stark gefährdet haben. Zuletzt touchierte er an der Ausfahrt der Landesstraße L 722 einen Baum, so dass der BMW stark beschädigt wurde. Er stellte das Auto dort ab und entfernte sich zu Fuß zusammen mit dem jungen Mann aus Ketsch.

Nach einem Hinweis sowie weiteren Überprüfungen stießen die Beamten auf den polizeibekannten 18-Jährigen, der sich im Laufe des Abends bei der Polizei meldete.

Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. Nach einer Recherche ist der 18-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und wird jetzt angezeigt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und unbefugte Ingebrauchnahme eines Wagens.