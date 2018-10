Schwetzingen. (pol/mün) Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung muss sich ein 16-jähriger Gambier in Schwetzingen verantworten. Eine 49-Jährige musste mit ihrem Opel im Bereich der Bahnhofsanlage anhalten. Plötzlich trat der junge Mann an das Auto heran und stellte mit voller Wucht eine Plastikflasche auf die Motorhaube. Als die Fahrerin ausstieg und den Jugendlichen zu Rede stellen wollte, öffnete dieser die Beifahrertür und setzte sich in das Fahrzeug. Die Aufforderung, sofort auszusteigen, wurde von ihm ignoriert. Stattdessen beleidigte und bedrohte der 16-Jährige die Frau auf recht üble Art, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem die Autofahrerin telefonisch die Polizei verständigt hatte, wollte der Gambier flüchten, wurde jedoch von der Dame festgehalten. Der Täter versuchte ihr mit einem Skateboard auf den Kopf zu schlagen, was glücklicherweise durch eine rasche Ausweichbewegung verhindert werden konnte. Ein Zeuge griff nun ein, brachte den Jugendlichen zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der anschließenden Festnahme und während den polizeilichen Folgemaßnahmen leistete der 16-Jährige heftigen Widerstand, spuckte nach dem Beamten und setzte seine Beleidigungstirade fort. Da sich der junge Mann nicht beruhigte, musste er die restliche Nacht bei der Polizei verbringen. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.