Mannheim/A 5. Zu einem Auffahrunfall kam es zwischen den Anschlussstellen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen am Sonntag gegen 12:45 Uhr. Laut Polizei war es dem 43-jährigen Fahrer eines Audi A6 und dem 57-jährigen Lenker eines Ford Vans an einem Stauende zwar noch gelungen, ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abzubremsen, jedoch erkannte ein nachfolgender Skoda-Fahrer die Situation wohl zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf. Die Wucht des Aufpralls schob den Skoda auf den Ford auf. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der 42-jährige Unfallverursacher wurde in eine Spezialklinik geflogen. Die vier Insassen des Audi, eine Familie aus Achern, wurden in umliegenden Krankenhäuser aufgenommen. Der Fahrer des Vans kam mit leichteren Verletzungen davon.

Zwischen 12:40 Uhr und 13:45 Uhr musste die Autobahn, Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen um 14:15 Uhr wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dabei kam es zu einem Stau von bis zu acht Kilometern. (pol)