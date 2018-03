Schriesheim. Vier Verletzte, darunter ein einjähriges Kleinkind, sowie 26.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf der L 536 an der Zufahrt zur A 5 (Anschlussstelle Ladenburg). Nach Angaben der Polizei wollte die 26-jährige Fahrerin eines Peugeots von der L 536 nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 24-jährigen Mini-Fahrerin, die in Richtung Ladenburg unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Peugeot gegen einen Ford geschleudert. Beim Unfall zogen sich die Unfallverursacherin, deren 30-jähriger Beifahrer sowie ihre einjährige Tochter Prellungen und Schürfwunden zu. Auch die Mini-Fahrerin wurde leicht verletzt. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Fords blieb unverletzt. (pol)