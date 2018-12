Mannheim. Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Konrad-Adenauer-Brücke, Fahrtrichtung Ludwigshafen, übersah am Donnerstag, 23. August, gegen 11.50 Uhr, der Fahrer eines Sattelschleppers den neben ihm fahrenden Mini einer jungen Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Nach Angaben der Polizei wurde die 21-Jährige aus Nussloch, bei dem anschließenden Zusammenstoß, leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen in Schulter, Becken und Knie. An ihrem Kleinwagen entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. (pol)