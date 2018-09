Brühl. (pol/gs) Der Polizei in Brühl gelang es in der Nacht zum Dienstag einen Rollerdieb festzunehmen. Eine Polizeistreife war gegen 0.30 Uhr in der Gegend um den Rheinauer See unterwegs, als ihr zwei verdächtige Männer auffielen, die einen Motorroller schoben. Als die jungen Männer die Polizei bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte einer der Beiden, ein 21-jähriger Südhesse, festgenommen werden. Sein etwa gleichaltriger Komplize entkam. Nach Angaben der Polizei war das Zündschloss des Rollers geknackt worden. Ob die Täter sich auch für weitere Taten verantworten müssen, werden weiter Ermittlungen ergeben.