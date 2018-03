Mannheim. Mit einem Sturz endete die Flucht zweier Rollerdiebe am Dienstagmorgen, 21. August, um 7.30 Uhr. Nach Polizeiangaben hatte eine aufmerksame Bürgerin aus Käfertal die Beamten gerufen, weil ihr zwei Jugendliche auffielen, die auf ihren Rollern ohne Helm, umherfuhren. Als die Uniformierten kurze Zeit später anrückten, flüchteten die beiden Jungen. Bei seiner halsbrecherischen Fahrt stürzte schließlich einer der beiden, ein 16-Jähriger aus Käfertal, an der Kreuzung Langer Schlag / Alter Postweg, weil er zu stark bremste. Er und sein Kumpel konnten daraufhin festgenommen werden. Der Gestürzte kam in ein Mannheimer Krankenhaus, wo seine Verletzungen, Prellungen und Schürfwunden, behandelt wurden.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der von ihm gefahrene Roller tags zuvor gestohlen worden. Ebenso das motorisierte Zweirad seines ebenfalls jugendlichen Kumpels. Darüber hinaus konnte die Käfertaler Polizei noch einen dritten, zur Clique gehörenden 15-jährigen Rollerdieb ermitteln. Die gestohlenen Gefährte wurden sichergestellt. Das Polizeirevier Käfertal prüft nun, inwiefern die Drei für weitere Rollerdiebstähle verantwortlich gemacht werden können. (pol)