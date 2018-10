Rimbach. (dpa-lhe) Nach einem Feuer in einem ehemaligen Futtersilo im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach am Sonntagmorgen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittler vermuten, dass Jugendliche den Brand verursacht haben. «Wir vermuten entweder durch Brandstiftung oder durch Fahrlässigkeit», sagte ein Polizei-Sprecher am Sonntag. In dem Silo in dem Ort im Kreis Bergstraße war Verpackungsmaterial aus Styropor gelagert.

Einen technischen Defekt oder die Selbstentzündung des Materials schloss ein Brandermittler nach Polizeiangaben aus. Anwohner hätten Grölen mehrerer Menschen auf dem Gelände gehört, sagte der Sprecher. Möglicherweise hätten diese einen Feuerwerkskörper in das Silo geworfen, das ebenso wie ein Lieferwagen durch die Hitze des Brandes beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.