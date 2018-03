Reilingen. (pol/eka) Ein getötetes Reh und Sachschaden von fast 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der L 556 bei Reilingen. Eine 42-jährige Frau war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Audi von Reilingen in Richtung Kirrlach unterwegs, als sie ein 32-jähriger Seat-Fahrer trotz unklarer Verkehrslage mit nichtangepasster Geschwindigkeit überholte.

Zum gleichen Zeitpunkt lief ein Reh von links nach rechts über die Fahrbahn, so dass die 42-Jährige nach links auf die Gegenfahrspur ausweichen musste. Dabei stieß sie mit dem Seat des überholenden 32-Jährigen zusammen. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und begab sich zum Arzt. Auch das Reh wurde von den Fahrzeugen erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Die Autos der beiden Beteiligten wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.