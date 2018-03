Mannheim/Wiesloch/Sinsheim. (pol/mün) Nach den Fußballspielen der Europameisterschaft am Dienstagabend wurde in der Region von Fans auf den Straßen gefeiert - die Bilanz der Polizei:

> In Mannheim versammelten sich gegen 20 Uhr etwa 100 Fans der deutschen und etwa 50 Fans der polnischen Nationalmannschaft friedlich am Wasserturm. Gegen 23 Uhr feierten etwa 200 kroatische und etwa 1000 türkische Fußball-Anhänger am Wasserturm die Siege ihrer Mannschaften. Im Anschluss zogen die türkischen Fans durch die Fußgängerzone in Richtung Marktplatz. Dabei wurde von den Feiernden auch Pyrotechnik gezündet. Gleichzeitig bildete sich ein Autokorso mit rund 700 Fahrzeugen. Durch verkehrslenkende Maßnahmen wurde versucht, den Verkehr abzuleiten. Gegen 1 Uhr beruhigte sich die Situation wieder, teilt die Polizei mit.

> In Wiesloch bildete sich gegen 23 Uhr ein Autokorso mit etwa 50 Fahrzeugen nach dem EM-Spiel der Türkei und 200 türkische Fußballfans feierten am Straßenrand ihre Mannschaft. Dabei wurde auch Pyrotechnik gezündet. Kurz nach Mitternacht löste sich der Korso nach verkehrslenkenden Maßnahmen durch die Polizei auf und es kehrte langsam wieder Ruhe ein.

> In Sinsheim versammelten sich im Bereich der Haupt- und Bahnhofstraße etwa 150 Fußballfans der türkischen Nationalmannschaft. Dabei bildete sich auch ein Autokorso mit 45 Fahrzeugen. Vereinzelt wurde dabei auch Feuerwerkskörper gezündet.