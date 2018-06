Mannheim. Vier Geschädigte wurden bei den Baustellencontainern des Karl-Friedrich-Gymnasiums in der Roonstraße am Samstagnachmittag, 23. März, von drei Personen unter Androhung von Gewalt aufgefordert ihre Handys herauszugeben. Zur Durchsetzung der Forderungen wurden nach Polizeiangaben drei der Geschädigten am Kragen gepackt. Zwei händigten nun ihre Telefone aus. Selbst nach der Androhung von Schlägen sowie nach Tritten in die Rippen verweigerte der Dritte jedoch die Herausgabe seines Smartphones. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigte, rannten die Täter Richtung Kunsthalle davon.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Einer habe südländisches Aussehen, ist zwischen 16 und 18 Jahre alt, rund 1,75 bis 1,80 Meter groß, trägt dunkle kurze Haare und war bekleidet mit grauer Jacke mit Kapuze.

Ein anderer ebenfalls südländisch oder arabische aussehend, ebenso 16 bis 18 Jahre alt, soll zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß sein und soll schwarz-weiße Oberbekleidung mit Aufschrift "Thuglife" getragen haben. Zudem war er mit einem schwarz-weiß gemusterten Bandana-Tuch maskiert.

Der Dritte Verdächtige soll ebenfalls südländisch aussehen, etwa 1,90 Meter groß sein, schwarze Haare und Oberlippenbart haben sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze und Nike-Basecap tragen.

Die umfangreichen Sofortfahndungsmaßnahmen blieben bislang leider erfolglos. Diesbezüglich erbittet die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Tel.: 0621 / 174 – 0. (pol)