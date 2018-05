Hockenheim. (pol/mün) Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Rastanlage Hockenheim aus dem Tank eines Sattelzuges rund 200 Liter Dieselkraftstoff. Der 43-jährige Fahrer des Lastwagens legte sich gegen 23 Uhr in der Fahrerkabine zum Schlafen, schreibt die Polizei. Am Mittwochmorgen gegen acht Uhr bemerkte er beim Rundgang um das Fahrzeug Manipulationen am Tankdeckel und verständigte die Polizei. Offenbar wurde das Schloss des Deckels aufgebrochen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg unter der Rufnummer 06227/358260 zu melden.