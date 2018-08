Mannheim. Eine 22-jährige Radfahrerin bemerkte am Montagabend, 20. August, um 20.40 Uhr, im Schlosspark, dass sie von drei jungen Männern "verfolgt" wird. Nach Angaben der Polizei näherten sich die drei Radfahrer der Frau, die in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, schließlich in einer Unterführung. Dabei schlug einer der Männer der Geschädigten mit der Hand fest auf den Hintern, ließ sich dann jedoch wieder zurückfallen. Während des Auffahrens auf die Konrad-Adenauer-Brücke stellte die Frau fest, dass sich das Trio, welches noch immer hinter ihr herfuhr, wieder näherte. Unmittelbar darauf wurde die Geschädigte erneut, diesmal von zwei jungen Männern, im Vorbeifahren auf den Hintern geschlagen. Als sie erschrocken abbremste, wurde sie von einem der beiden Täter vom Rad gestoßen. Dabei fiel die Ludwigshafenerin auf die rechte der beiden nach Mannheim führenden Pkw-Fahrspuren der "alten" Rheinbrücke. Sie konnte sich gerade noch rechtzeitig vor einem herannahenden Auto in Sicherheit bringen. Die drei Täter fuhren Richtung Ludwigshafen davon.

Beschrieben werden sie wie folgt:

Zwischen 20 und 26 Jahren alt, zwei Südländer mit dunklen kurzen Haaren, ein Mitteleuropäer mit blondem Haar.

Bei dem Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich die Geschädigte glücklicherweise nur leicht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/174-0. (pol)