Mannheim. Opfer eines Räubers wurde am Montag, 9. April, kurz vor 8 Uhr, eine 58-jährige Putzfrau. Ein etwa 20-jähriger Mann hatte der Mannheimerin beim Verlassen ihrer Arbeitsstätte - einem Lokal auf dem Waldhof - aufgelauert. Just in dem Moment, als die Frau den Schlüssel der Gaststätte in ihrer Handtasche verstauen wollte, schlug der Täter zu. Er versetzte der Geschädigten einen Stoß und entriss ihr die Geldbörse mit etwa 160 Euro Bargeld.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 18 bis 20 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Windjacke mit Stehkragen. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.