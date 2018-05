Mannheim. Ein Streit in einem Wettbüro in der Mannheimer Innenstadt endete für einen der beiden Beteiligten im Krankenhaus.

Laut dem Polizeibericht gerieten die Männer am Sonntag, gegen 18.00 Uhr, wegen eines ausstehenden Geldbetrages in Streit, in dessen Verlauf ein 68-jähriger Dresdner einen 74-jährigen Pirmasenser gegen die Brust schlug, sodass dieser aufgrund der Wucht des Schlages über einen Barhocker flog und mit dem Kopf gegen eine Wand fiel. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (pol)