Mannheim. Ein Kranführer im Mühlauhafen bemerkte am Freitag, 22. März, gegen 20.30 Uhr eine dunkel gekleidete Person auf einem Firmengelände in der Güterhallenstraße, der sich dort laut Polizei an abgestellten Containern zu schaffen machte. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, konnte die eingetroffene Streife noch sehen, wie sich der maskierte Mann auf dem unbeleuchteten Gelände versteckte. Nachdem die angeforderten Polizeihundeführer begonnen hatten das unübersichtliche Gelände zu durchsuchen, wurden aus einen Container Geräusche wahrgenommen. Der 25-jährige Eindringling wurde nun mehrmals aufgefordert sein dunkles Versteck zu verlassen. Als dieser in seine Jackeninnentasche griff wurde der Polizeihund "Chili" eingesetzt. Hiernach konnte der 25-Jährige festgenommen werden. Die erlittene Bissverletzung musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den polizeibekannten 25-jährigen Dieb wird nun weiter ermittelt. (pol)