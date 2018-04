Nach Brettener Doppelmord laufen Ermittlungen weiter auf Hochtouren

Bretten. Nach dem Mord an einem Stuttgarter Ehepaar hofft die Polizei durch Ermittlungen im Umfeld der Familie auf neue Hinweise. Die vergrabenen Leichen der Rentner waren in der vergangenen Woche in Bretten bei Karlsruhe gefunden worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin von gestern wurden zuletzt die Nachbarn des Ehepaars befragt. Abschließende Obduktionsergebnisse liegen noch nicht vor. Der 34 Jahre alte Sohn des Ehepaares war in Thailand tot aufgefunden worden, er steht im Verdacht, seine Eltern getötet zu haben.

Tanklaster-Unfall auf der A 8

Karlsbad. Bei einem Unfall mit einem Tanklastwagen auf der A 8 zwischen Karlsbad im Kreis Karlsruhe und Pforzheim ist Schaden von 130.000 Euro entstanden. Der Unterboden wurde beschädigt und Kraftstoff lief aus, wie die Polizei mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer hatte im Bereich einer Baustelle die Kontrolle verloren.

Nach Unfall geflüchtet

Hockenheim. Eine Unfallflucht in der Schützenstraße wurde am Montagabend gegen 21.30 Uhr beim Polizeirevier Hockenheim gemeldet. Der Fahrer eines Mini hatte einen am Fahrbahnrand geparkten Opel gestreift und war anschließend weitergefahren. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Der 67-jährige Fahrer konnte gegen 22.30 Uhr an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Er wurde mit zum Revier genommen, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Einbrecher gesucht

Hockenheim. Auf frischer Tat ertappt wurden bisher unbekannte Täter, die am frühen Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr über das gekippte Küchenfenster in das Haus einer 46-Jährigen eingestiegen waren. Die Hausbesitzerin war durch Geräusche aufgewacht und in die Küche gegangen, die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Sie nahmen die Geldbörse der Frau mit, in dem sich unter anderem 100 Euro Bargeld und diverse Bankkarten befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 06205.2860-0 melden.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Hockenheim. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Spanien war am Montagabend auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs und fiel dabei einer Streife der Autobahnpolizei gegen 18 Uhr im Bereich des Rasthofs Hockenheim auf, so dass er angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest. Dies wurde durch einen Drogenvortest bestätigt. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Seine Weiterfahrt musste er unterbrechen, bis er wieder fahrtüchtig war. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.