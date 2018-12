Laptop aus Auto geklaut

Schwetzingen. (jami) Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag zwischen 13.20 und 15.45 Uhr Verdächtiges in der Carl-Theodor-Straße beobachtet haben. In diesem Zeitraum haben bislang unbekannte Täter die Fahrertüre eines Mercedes Sprinter aufgebrochen und ein Laptop geklaut. Auch die Schutzhülle, eine Ledertasche, nahmen die Langfinger mit. Das Diebesgut hat schätzungsweise einen Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier Schwetzingen, 06202/2880 melden.

Bekifft auf der A 5 unterwegs

Oftersheim. (jami) Pech für einen 21-jährigen Schweizer: Er war am Mittwoch auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs - unter Drogeneinfluss. Doch dies fiel einer Streife der Autobahnpolizei im Bereich der Rastanlage Hardtwald auf, die den jungen Eidgenossen daraufhin anhielt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Und die Polizisten hatten den richtigen Riecher, denn dies wurde durch einen Drogenvortest bestätigt, der deutlich auf Haschisch reagierte. Im Anschluss wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Unglücklicherweise war auch keiner seiner Mitfahrer in der Lage, das Auto weiter zu fahren. So wurde der Wagen mittels einer Lenkradkralle gesichert. Der 21-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.