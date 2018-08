Mordfall Heilbronn: Polizei findet ein Messer im Neckar

Heilbronn. Bei den Ermittlungen zu einem Mordopfer, das in Heilbronn mit tödlichen Stichverletzungen in einem ausgebrannten Haus gefunden wurde, haben die Ermittler ein Messer im Neckar gefunden. "Ob das mit der Tat im Zusammenhang steht, kann man aber noch nicht sagen", betonte ein Sprecher der Polizei gestern. Warum die Polizei im 15 Kilometer vom Tatort entfernten Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) suchte, sagte der Sprecher nicht. Nur soviel: Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich Hinweise ergeben, dass sich dort ein Messer befinde. Die Leiche des 39 Jahre alten Mordopfers war vor einer Woche in seiner ausgebrannten Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass der Mann an seinen Stichverletzungen und nicht durch das Feuer gestorben war.

Mann nach Schusswechsel in Haft

Bad König. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei in Bad König im Odenwaldkreis sitzt seit gestern ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft. Dem Tatverdächtigen werden versuchter Mord, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Er hatte zunächst in einem Hochhaus in Bad König mehrere Schüsse auf die Wohnungstür eines 29 Jahre alten Mannes abgegeben. Dieser war aber nicht Zuhause. Die Spur führte die Beamten zum Haus des nun Inhaftierten. Dort hatte er sich verschanzt und am Dienstagmorgen mit einer Schrotflinte das Feuer auf die Polizei eröffnet. Die Spezialkräfte erwiderten die Schüsse, verletzten den Mann leicht und konnten ihn überwältigen.