Diebe im Friseursalon

Reilingen. Vermutlich über die Gartenmauer und anschließend durch die offene Balkontür auf der Rückseite eines Geschäftshauses in der Hockenheimer Straße gelangten unbekannte Täter am Dienstagmittag zwischen 12 und 13.20 Uhr in die Räume eines Friseurladens. Dort entwendeten sie mehrere Hundert Euro aus der Ladenkasse. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06208/2860-0 melden.



Tabak in Tankstelle geklaut

Reilingen. Ein 52-Jähriger hat am Mittwoch gegen 20 Uhr vier Beutel Tabak im Wert von 90 Euro aus einem Regal in einer Tankstelle in der Hauptstraße gestohlen. Der Kassierer verfolgte den Täter und konnte diesen auf dem Parkplatz eines nahe liegenden Einkaufsmarktes stellen. Nach einem Handgemenge mit seinem Verfolger gelang es dem Dieb zunächst zu fliehen. Kurze Zeit später erkannte der hinzugerufene Tankstelleninhaber den mit 1,7 Promille alkoholisierten Dieb in der Nähe der Tankstelle und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.