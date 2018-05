Kleinkind aus Auto befreit

Weinheim. (pol) Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in die Obertorstraße gerufen. Während die Großmutter auf dem Parkplatz Schlosspark den Kofferraum belud, spielte ein 14 Monate altes Mädchen im Kindersitz mit dem Autoschlüssel und verriegelte das Auto, heißt es im Polizeibericht. Die beiden Beamten klappten den Rücksitz um, einer kletterte in das Auto und öffnete die Türen. Das weinende Kind konnte der erleichterten Oma übergeben werden, die sich für die schnelle Hilfe der Polizei bedankte.



Polizei sucht rechtmäßige Besitzer von gestohlenen Fahrrädern

Rhein-Neckar. (pol) Zwölf gestohlene Fahrräder, Golfschläger und ein benzinbetriebenes Modellfahrzeug konnten die Ermittler der Polizeidirektion Odenwald noch nicht ihren rechtmäßigen Besitzern aushändigen. Die entwendeten Gegenstände wurden Ende Juli 2014 im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen bei einer Diebesbande in Erbach und in Heidelberg aufgefunden, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Der Bande wird vorgeworfen, seit November 2013 im gesamten Odenwaldkreis, dem bayerischen und badischen Odenwald und vorwiegend im Rhein-Neckar-Kreis Diebstahlsdelikte begangen zu haben. Das Polizeipräsidium Südhessen hat unter www.polizei.hessen.de (Rubrik Polizeipräsidium Südhessen) Fotos der sichergestellten Gegenstände im Internet veröffentlicht. Durch die Veröffentlichung der Fotos hoffen die Ermittler, die rechtmäßigen Besitzer ermitteln zu können. Hinweise zu den Gegenständen nimmt die Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.