Immer wieder Alkohol

Am frühen Sonntagmorgen und in der Nacht zum Montag hatte es die Mannheimer Polizei mit mehreren betrunkenen Autofahrern zu tun. Um 6.50 Uhr fiel einer Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Oststadt am Friedrichsplatz ein BMW mit Heidelberger Zulassung auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 29-jährigen Pkw-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest: 0,88 Promille. In der Nacht zum Montag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Mittelstraße den Ford Focus eines Heppenheimers. Der 43-jährige Fahrer pustete beachtliche 2,5 Promille.

Kiffen auf Spielplatz

Nachdem Anwohner der Polizei "kiffende" Jugendliche auf einem Kinderspielplatz am Carl-Benz-Bad gemeldet hatten, war eine Streife des Reviers Käfertal nach wenigen Minuten vor Ort. Ein 17-Jähriger ergriff die Flucht und warf eine Zigarettenschachtel und einen Geldbeutel weg. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß wurde der junge Mannheimer gestellt. Sowohl in der Geldbörse als auch in der Zigarettenschachtel fanden die Beamten Betäubungsmittel.

Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Eine Alarmanlage vertrieb am Sonntagabend einen Einbrecher in einer Firma in Friedrichsfeld. Der Unbekannte brach zuerst das Hoftor auf und machte sich dann an der Seitentüre zu schaffen, als die Alarmanlage anschlug. Ein Nachbar rief die Polizei.