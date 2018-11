Einbruch gescheitert I

Altlußheim. Zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus kam es am Sonntag gegen 4.05 Uhr im Hans-Thoma-Weg. Ein Zeuge hatte ein schepperndes Geräusch vom Nachbargrundstück vernommen und einen Mann auf einem Tor der hölzernen Garteneinfriedung sitzen sehen. Nachdem er den Mann angesprochen hatte, sprang dieser vom Holztor in den Garten des Anwesens. Kurz darauf vernahm der Zeuge ein Motorengeräusch von der Rückseite des Hauses, unmittelbar darauf konnte er einen Lieferwagen vorbeifahren sehen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Vor Ort wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter vermutlich zur Vorbereitung eines Einbruchs einen Bewegungsmelder für eine Umgebungsleuchte am Haus zerstört hatte. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 35 Jahre alt, schlank, 1,85 Meter groß, kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit schwarzer, langer Hose und einer blaugrauen Thermojacke. Hinweise ans Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205.2860-0.

Bei Sturz schwer verletzt

Dielheim. (pol) Schwere Verletzungen zog sich ein 21-jähriger Mann am Sonntag beim Sturz von einer Garage zu. Der Mann hatte mit seiner Freundin eine Couch über die Garage auf den Balkon gehievt. Als der junge Mann von der Garage kletterte, stürzte er aus noch ungeklärten Gründen ab und prallte auf den Betonboden.

Einbruch gescheitert II

Oftersheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 und 9.30 Uhr versuchten Unbekannte in eine Vereinsgaststätte im Oberen Wald einzubrechen, indem sie zunächst das Hoftor brachial aufhebelten und dann vergeblich versuchten, eine metallene Eingangstür aufzustemmen. Die Täter entfernten sich ohne Beute, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Bisher liegen keine Täterhinweise vor.

Einbruch gescheitert III

Oftersheim. Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr versuchte ein Unbekannter, in ein Wohnhaus im Hardtwaldring einzudringen. Er wurde von einer Zeugin dabei überrascht, wie er ein Fenster an der Rückseite des Hauses aufhebelte. Der Mann flüchtete sofort in ein angrenzendes Feldgebiet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Ergebnis.

Kettenreaktion

Schwetzingen. Weil ein 67-jähriger Autofahrer nach eigenen Angaben seinen in den Fußraum der Beifahrerseite gefallenen Garagentoröffner aufhob und dadurch abgelenkt war, kam er am Sonntag kurz nach 9 Uhr in der Lindenstraße von der Fahrbahn ab und prallte er mit seinem VW-Golf ungebremst auf einen am rechten Straßenrand abgestellten Opel. Der Fahrer war angegurtet und blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.