Drei Schwerverletzte nach Unfall



Ladenburg. (jami) Drei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr in Ladenburg auf der Wallstadter Straße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer eines Renault Berlingo oder Kangoo nach derzeitigem Sachstand dem 22 Jahre alten Fahrer eines Opel Corsa die Vorfahrt genommen haben. Der 22-Jährige, der vermutlich zu schnell unterwegs war, wich auf die Gegenfahrbahn aus und prallte dort mit dem entgegen kommenden Mazda einer 52 Jahre alten Frau zusammen. Die Frau, der 22-Jährige und dessen 19 Jahre alten Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der bislang unbekannte Fahrer des Renaults entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme war die Wallstadter Straße für etwa eine Stunden voll gesperrt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme West des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 06 21 / 17 40 in Verbindung zu setzen.

Teurer Wildunfall



Sinsheim. (jami) Nach dem Zusammenstoß mit einem Reh am Dienstagabend in Steinsfurt kam der Fahrer zwar nur mit dem Schrecken davon, sitzt aber nun auf einem Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Der 43-Jährige war auf der B 39 in Richtung Kirchhardt unterwegs, als das Tier plötzlich die Fahrbahn überquerte. Es wurde vom Fahrzeug erfasst und rannte weiter in den angrenzenden Wald. Eine Suche nach dem verletzten Tier wird über den Jagdpächter organisiert.

Zeugen eines Einbruchs gesucht



Weinheim. (jami) Zwischen dem 11. und 19. August stiegen Einbrecher in ein Wohnhaus in der Weinheimer Carl-Benz-Straße ein. Die Täter drangen über eine Terrassentür ein und durchsuchten die Räume nach lohnenswerter Beute. Derzeit steht noch nicht fest, ob etwas geklaut wurde, doch der Schaden an der Tür beträgt rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sich mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung setzen können. Die Telefonnummer lautet 0 62 01 / 1 00 30.