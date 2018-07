15-Jähriger mit 0,5 Promille

Ketsch. Die Polizei kontrollierte in der Anhalter Straße einen 15-jährigen Rollerfahrer aus Hockenheim. Trotz seines jugendlichen Alters war er alkoholisiert, der Wert des Alkoholtests ergab 0,52 Promille.

1,1 Promille am Morgen

Hockenheim. Alkoholgeruch nahm eine Streife des Polizeireviers wahr, als sie am Sonntagmorgen um 8.15 Uhr auf der L 599 einen VW-Fahrer kontrollierte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Sein Auto musste er anschließend stehen lassen und die Beamten mit zum Revier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung angezeigt.

Hoher Sachschaden

Hockenheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer, der am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Reilinger Straße in Richtung der L 723 unterwegs war, auf einen an der Ampel stehenden Chevrolet einer 21-Jährigen auf. Die junge Frau erlitt durch den Aufprall ein Schleudertrauma, konnte sich aber selbstständig zu einem Arzt begeben. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Ohne Beute verschwunden

Reilingen. Am Freitagmorgen verschafften sich kurz vor 2 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Daimlerstraße, indem sie den das Grundstück umschließenden Stacheldraht durchschnitten und auf diese Weise in den Innenhof gelangten. Da die Täter offensichtlich kein geeignetes Werkzeug mit sich führten, um in die Räumlichkeiten zu gelangen, verließen sie anschließend das Firmengelände unverrichteter Dinge. Bei ihrem Aufenthalt auf dem Gelände wurden sie allerdings von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufzeichnungen der Kamera werden derzeit noch ausgewertet.