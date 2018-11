Roller gegen Taxi: In Lebensgefahr

Heilbronn. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Taxi am Ostermontag gegen 1.50 Uhr wurde ein 27-Jähriger nach Mitteilung der Polizei lebensgefährlich verletzt. Der 27-jährige befuhr mit seinem Roller und seinem gleichaltrigen Sozius in Heilbronn die Mönchseestraße in nördlicher Richtung. Laut Zeugen überquerte er die Wollhausstraße mit voller Geschwindigkeit. Vermutlich hatte der Rollerfahrer auch kein Licht eingeschaltet. Auf der Wollhausstraße prallte er mit einem bevorrechtigten Taxi zusammen. Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt. Sein Sozius erlitt schwere Verletzungen. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Zur Betreuung der Angehörigen wurde eine Seelsorgerin hinzugezogen.

Im Suff gegen die Einbahnstraße

Heilbronn. Weil ein 23-jähriger Mosbacher am Samstag um 3.50 Uhr in Heilbronn die Paulinenstraße mit seinem Mazda entgegen der Fahrtrichtung befuhr, wurde er von den Beamten des Polizeireviers Heilbronn angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Sein Führerschein wurde nach einer Blutprobe beschlagnahmt.

Dreister Dieb unterwegs

Biberach. Völlig ungeniert schlich sich am vergangenen Samstag ein bislang Unbekannter in ein Zweifamilienwohnhaus in der Biberacher Unterlandstraße ein, obwohl die Bewohner zu dieser Zeit zu Hause waren. Zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr verschaffte sich der Dieb auf noch unklare Art und Weise Zutritt in das Haus. Trotz der Anwesenheit der Bewohner durchwühlte er Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern in den beiden Wohnungen. Es gelang ihm, Schmuck im Wert von einigen hundert Euro zu stehlen. Von einer Hausbewohnerin wurde der Langfinger im Flur angetroffen und der Wohnung verwiesen. Von einem etwaigen Diebstahl war bis zu dieser Zeit nichts bemerkt worden. Bei dem Täter handelt es sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren mit kindlichem Gesicht. Er dürfte etwa 1,70 Meter groß sein und war dunkel gekleidet.