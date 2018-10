Hoher Sachschaden durch Sprayer

Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien wurden der Neckarsulmer Polizei angezeigt. Nach dem Stand der Ermittlungen machte sich ein Sprayer an verschiedenen Gebäuden zu schaffen. Unter anderem besprühte dieser die neue Fassade einer Schule in der Odenwaldstraße sowie sechs Garagen in der Ganzhornstraße mit Farbe. Auch verschiedene Bereiche einer Unterführung sowie einen Unterstand der neuen Stadtbahnhaltestelle Neckarsulm-Mitte wurden mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Einbrecher unterwegs

Eine Raucherbar in der Heilbronner Paulinenstraße war am Dienstag das Ziel eines Unbekannten. Der Täter hatte die Eingangstür aufgebrochen und konnte so in das Innere gelangen. Dort wuchtete der Einbrecher mehrere Geldspielautomaten auf. Wie viel Bargeld gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Gebäude des Kassenbereiches am Heilbronner Freibad "Gesundbrunnen" war in der Nacht zum Dienstag das Ziel eines Unbekannten. Der Täter hatte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang verschafft und durchsuchte im Inneren des Gebäudes mehrere Schränke. Dem Einbrecher fiel bei seinem Beutezug etwas Bargeld in die Hände.