Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol) Ein Großaufgebot an uniformierten und zivilen Beamten war bei den zahlreichen Veranstaltungen der Weiberfastnacht am "Schmutzigen Donnerstag" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz. Fast 100 zusätzliche Beamte waren zwischen Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen im Dienst.

Obwohl die Veranstaltungen gut besucht waren, war es überwiegend ruhig geblieben, meldete die Polizei am Freitagmorgen. In der Nacht sei es vereinzelt zu alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen gekommen. Insgesamt zählte die Polizei acht Köperverletzungsdelikte. In einem Fall war es zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte gekommen.

Darüber hinaus gab es einen Einsatz wegen Sachbeschädigung und eine Beleidigung wurde angezeigt. Sechs Personen wurden in Gewahrsam genommen und gegenüber sechs Veranstaltungsbesuchern mussten Platzverweise ausgesprochen werden.