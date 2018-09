Mannheim/Oftersheim/Ludwigshafen (pol/dns) Nach mehrmonatigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei wurden in der vergangenen Woche sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 37 Jahren von Beamten festgenommen. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, gewerbsmäßig mit großen Mengen Rauschgift gehandelt zu haben. Insgesamt konnten bei den Durchsuchungen 1,3 Kilogramm Amphetamin und 50 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Gegen sechs Tatverdächtige wurden die von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten Haftbefehle erlassen, wobei der Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die Beschuldigten wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Ein 27-jähriger Beschuldigter war nach seiner Vernehmung bei der Kriminalpolizei wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Seit Ende März 2015 ermittelten Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei gegen die Tätergruppierung aus Mannheim, Oftersheim und Ludwigshafen. Am vergangenen Donnerstag erfolgten zeitgleich die Festnahmen und Durchsuchungen in sieben Wohnungen in Oftersheim (4), Mannheim (2) und in Ludwigshafen. Dabei wurde allein in der Wohnung eines 23-jährigen Tatverdächtigen in Oftersheim 1,2 Kilogramm Amphetamin aufgefunden. Auch ein Elektro-Taser konnte sichergestellt werden.