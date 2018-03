Mannheim. Zeugen für einen Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt am Donnerstagmorgen suchen die Beamten des Innenstadt-Reviers.

Gegen 10:35 Uhr war es an der Ampelkreuzung D1/C2 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Die Beteiligten, eine 56-jährige Smart-Fahrerin und eine 41-jährige Mercedes-Lenkerin, behaupten, jeweils bei Grün gefahren zu sein.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Innenstadt unter 0621/174-0 anzurufen. (pol)