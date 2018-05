Ludwigshafen. Einen bulgarischen Kleinbus voller Hunde hat die Polizei auf der Autobahn bei Ludwigshafen aus dem Verkehr gezogen. Den Tiertransport organisiert hatten private Tierschützer aus Bulgarien, die Straßenhunden aus ihrem Heimatland ein Zuhause in den Niederlanden und in Deutschland verschaffen wollten. Wie die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises mitteilte, wurde ihre Veterinärin von der Polizei alarmiert, die bei einer Routinekontrolle auf der A 61 den Kleinbus entdeckte. Acht erwachsene Tiere und 35 Welpen seien in unbefestigt gestapelten Gitterboxen mit viel zu wenig Platz in einem Opel Vivaro untergebracht gewesen.

Die Transporteure hätten weder für sich noch für ihr Fahrzeug eine veterinärrechtliche Zulassung vorweisen können. Anders als in einem Fall vor einigen Monaten, habe es aber nur in wenigen Fällen Zweifel an einer korrekten Impfung der Hunde gegeben; auch akute Erkrankung gab es keine. (ros)

Die Mischlinge seien zunächst in Tierheimen in Worms und Frankenthal untergebracht und versorgt worden, hieß es. Zwei Muttertiere mit neun Welpen und einen erwachsenen Hund habe das verantwortliche Ehepaar zum vorgesehenen Bestimmungsort bringen dürfen, weil dafür nach dem Stopp ausreichend Raum vorhanden gewesen sei.