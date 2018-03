Plankstadt. (pol/bma) Ein toter sowie ein verletzter Hund fanden Polizeibeamte bei Eintreffen an der Unfallstelle am Montagabend kurz vor 19 Uhr auf der K 4144, Grenzhöfer Weg vor. Die zu einem dortigen Hof gehörenden Mischlingshunde hatten offenbar wegen eines vorbeifahrenden Radfahrers das Grundstück in Richtung K 4144 verlassen, wo sie letztlich von einem Auto erfasst, getötet bzw. verletzt wurden.

Der Fahrer des Autos kümmerte sich nicht um die Tiere und setzte seine Fahrt in Richtung Grenzhof fort. Eine Fahndung nach diesem Autofahrer verlief jedoch ohne Erfolg. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Nach ersten Recherchen stammen diese von einem Ford. Dieses Fahrzeug müsste sowohl links als auch rechts Beschädigungen aufweisen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall bzw. zu einem beschädigten Ford geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/2880, in Verbindung zu setzen.