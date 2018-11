Plankstadt. (pol/mün) Bei einem Unfall bei Plankstadt wurde am Freitagabend gegen 17 Uhr ein 58 Jahre alter Toyotafahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann von der Bundesstraße B535 auf die Landesstraße L544 in Richtung Oftersheim abbiegen. Gleichzeitig sei aber ein 73 Jahre alter Citroenfahrer von Oftersheim kommend bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Toyotafahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Er musste von der Feuerwehr befreit und nach notärztlicher Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht bei ihm derzeit nicht, so die Polizei in einer Mitteilung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.