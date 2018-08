Philippsburg. (pol/mün) Bei der Suche nach einer seit Montag vermissten 65 Jahre alten Frau war am Dienstagmorgen ein Polizeihubschrauber im Bereich von Philippsburg im Einsatz. Die Vermisste hatte am späten Montagvormittag ihre im Fährweg in Philippsburg gelegene Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die 65-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und daher in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Frau ist etwa 165 cm groß, korpulent, hat dunkelbraunes, kurzes Haar und trägt vermutlich einen grünen Strickpullover sowie eine schwarze Hose.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/939-5555 entgegen.