Oftersheim. Weil er auf der Flucht vor der Polizei am Mittwoch (28.08.2013) gegen 23 Uhr ein geparktes Auto beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist, muss sich nun ein 49-Jähriger aus Oftersheim verantworten.

Der Mann hatte sich am Mittwochabend eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Ermittler wollte eine Streife den 49-Jährigen in der Carl-Benz-Straße kontrollieren. Als er das bemerkte, gab er in seinem Renault 19 Gas und raste davon. Rücksichtslos und ungebremst überfuhr er sämtliche Kreuzungen. An der Einmündung "Am Biegen / Alte Gärtnerei" verlor er kurz die Kontrolle über sein Auto, durchfuhr einen Garten und schaffte es nur knapp, an einem Haus vorbei zu fahren. Im weiteren Verlauf seiner Flucht beschädigte er in der Max-Planck-Straße einen geparkten VW-Golf.

Durch gezielte Ermittlungen und Hinweise aus der Bevölkerung gelang es der Polizei inzwischen, den Flüchtigen zu ermitteln. Er räumte die Tat ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Zur weiteren Rekonstruktion der Vorfälle und zur Klärung, ob es weitere Geschädigte bei dieser Irrfahrt gegeben hat, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen (Telefonnummer 06202/2880) entgegen. (pol)