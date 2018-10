Neustadt/Weinstraße. (dpa-lrs) Er war frühmorgens auf der Autobahn unterwegs, allerdings zu Fuß, betrunken und in die falsche Richtung: Für einen 37-jährigen Mann hat der Dienstag in der Südpfalz nicht wie geplant begonnen. Polizisten griffen ihn auf der A65 bei Neustadt/Weinstraße auf, nachdem Verkehrsteilnehmer gemeldet hatten, dass er mitten auf der Fahrbahn Richtung Ludwigshafen spaziere - und das über mehrere Kilometer hinweg.

Der Mann berichtete, er habe auf dem Heimweg nach Straßburg mit Freunden an der Raststätte Pfälzer Weinstraße Pause gemacht, die Freunde seien aber ohne ihn weitergefahren. Daraufhin sei er losgelaufen, hatte sich allerdings in der Richtung geirrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers entschied ein Richter, dass der Mann zu seinem eigenen Schutz vorübergehend in Gewahrsam genommen wird. Am Dienstagmittag war er bereits wieder frei. «Wie er heimkommt, ist sein Problem», sagte der Sprecher.