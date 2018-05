Neulußheim. Schwere Verletzungen erlitt eine 53-jährige Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 21:22 Uhr in der Lusshardtstraße. Zur genannten Zeit war ein 15-jähriger Motorrollerfahrer laut Polizei auf der Lusshardtstraße in Richtung Osten unterwegs, wobei er unvermittelt nach links in die Hebelstraße abbog. Die nachfolgende Rollerfahrerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem abbiegenden Rollerfahrer. Bei dem Unfall fiel die 53-Jährige dermaßen unglücklich vom Roller, dass sie sich schwerere Verletzungen zuzog. Die 53-Jährige wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (pol)