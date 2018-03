Stuttgart. (dpa) Mehr als ein Vierteljahrhundert nach einem Doppelmord in Italien ist der mutmaßliche Täter in Ludwigshafen festgenommen worden. Zielfahnder des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und Kräfte eines Mobilen Einsatzkommandos aus Rheinland-Pfalz griffen bereits am Mittwoch zu, wie das LKA in Stuttgart mitteilte. Dem 54 Jahre alten, italienischen Staatsangehörigen werfen die italienischen Behörden vor, im Jahr 1990 in der Provinz Trapani auf Sizilien zwei Menschen ermordet zu haben.

Erst am Dienstag hätten die italienischen Behörden das LKA informiert, dass sich der Tatverdächtige nach Baden-Württemberg abgesetzt habe und dort verstecken solle. Am Mittwoch sei der Mann dann zur Mittagszeit lokalisiert und widerstandslos festgenommen worden. Er befinde sich nun in Auslieferungshaft in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es in der LKA-Mitteilung.